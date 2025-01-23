Çeler: Halka hizmet etmek için var olmaya devam…

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, partisinin sosyal demokrat ideoloji doğrultusunda ülkenin merkezi hükümeti yanında yerel yönetimlerde de hizmet etmeyi amaçladığını vurgulayarak, "Yanlışlarla mücadele etmek de bizim işimiz" dedi. Çeler, şu sözlerle devam etti: "Aramıza hoşgeldin Koray Diran. Yeniboğaziçi Belediyesi'nde artık TDP'li meclis üyemiz var. Tüm yanlışlarla mücadele etmek, halka hizmet etmek için var olmaya devam…"