Çeler hükümete iki kez ret oyu verdi
TDP Milletvekili Zeki Çeler'den hükümete tatil eleştirisi...
01/06/2019
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TDP Milletvekili Zeki Çeler sosyal medya hesabından meclisin tatil edilmesini eleştirdi.
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun bayram tatilinin 9 gün olmayacağını belirtmesinden sonra, bugün gerçekleşen Meclis Genel Kurulu’nda, 3 Haziran’da yapılacak gelecek birleşiminin 10 Haziran Pazartesi’ne ertelenmesine Zeki Çeler sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.
Çeler’in açıklaması şu şekilde;
“Yeni hükümetin ilk icraatı çalışanlara vermedikleri tatili, meclise vermek oldu. Bu yüzden bugün iki kez ret verdik. Biri Pazartesi meclis tatiline, diğeri yeni hükümete”