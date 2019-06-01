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Çeler hükümete iki kez ret oyu verdi

TDP Milletvekili Zeki Çeler'den hükümete tatil eleştirisi...

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01/06/2019

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Çeler hükümete iki kez ret oyu verdi

TDP Milletvekili Zeki Çeler sosyal medya hesabından meclisin tatil edilmesini eleştirdi.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun bayram tatilinin 9 gün olmayacağını belirtmesinden sonra, bugün gerçekleşen Meclis Genel Kurulu’nda, 3 Haziran’da yapılacak gelecek birleşiminin 10 Haziran Pazartesi’ne ertelenmesine Zeki Çeler sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Çeler’in açıklaması şu şekilde;

“Yeni hükümetin ilk icraatı çalışanlara vermedikleri tatili, meclise vermek oldu. Bu yüzden bugün iki kez ret verdik. Biri Pazartesi meclis tatiline, diğeri yeni hükümete”

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TAGS: zeki çeler, haber, kıbrıs
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