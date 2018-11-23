Çeler, III. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’ne katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, İstanbul’da III. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’ne katıldı.KADEM ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından birlikte düzenlenen ” III. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi” bugün başladı.

Bu yıl “Ailenin Güçlendirilmesi” ana temasıyla gerçekleştirilen ve iki gün sürecek olan zirve, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla başladı.

Bakan Çeler, ”Liderler Oturumu”nda konuşacak.Zirvede, bugün saat 14.00’de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde, farklı ülkelerden aile ve çalışma bakanlıkları düzeyinde “Küreselleşen Dünyada Ailenin Önemi: Öncelikli Politikalar ve Uygulamalar” başlığı altında “Liderler Oturumu” gerçekleştirilecek.

Moderatörlüğünü İslam İşbirliği Teşkilatı Kadın Dayanışma Konseyi Başkanı Dr. Esra Albayrak’ın yapacağı oturumda, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Filistin Kadın İşleri Bakanı Haifa Al-Agha Azerbaycan Kadın İşleri, Aile ve Cinsiyet Bakanı Hijran Huseynova, Senegal Aile, Kadın ve Çocuk İşleri Devlet Komisyon Başkanı Ndèye Sali Diop Dieng, Uganda Cinsiyet, Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanı Janat Mukwayave, Kırgızistan Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakan Yardımcısı Adiyev Kanybek Mamatbekovich konuşmacı olarak yer alacak.