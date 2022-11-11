Çeler: İmar planına aykırı iş yapılması kabul edilemez

Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Zeki Çeler, Girne Belediyesi tarafından açılışı gerçekleştiren Katı Atık Aktarma İstasyonu hakkında açıklamada bulundu.

Zeki Çeler, Girne-Çatalköy İmar Planı’na göre söz konusu geçici istasyonun kapatılıp, bulunduğu bölgenin rehabilite edilmesi gerekirken, süresi biten 1 yıllık geçici izinle bölgede kalıcı bir yatırım yapılmasının yasaya aykırı olduğunu söyledi.

Çeler açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Girne Belediyesi tarafından bugün açılışı gerçekleştirilen “Katı Atık Transfer İstasyonu, Girne-Çatalköy İmar Planına aykırıdır ve kabul edilemez.

Girne-Çatalköy İmar Planını hazırlayan ve uygulamakla yükümlü olan Şehir Planlama Dairesi ile Girne Belediyesi’nin plana aykırı şekilde girişim yapmasını üzüntüyle karşıladım.

Şehir Plancıları Odası’ndan edindiğimiz bilgiye göre; Karaoğlanoğlu Sanayi Bölgesi yanında geçici olan bölgede yaşayanların kötü kokuya maruz kaldığı çöp istasyonu, daha önce belirlenen araziye taşınması gerekirken, kalıcı bir şekilde hizmet vermesi yönündeki girişimler yapılmaktadır.

Halbuki söz konusu katı atık aktarma istasyonunun bulunduğu yer, plana göre rehabilite edilerek, bölge halkına yönelik kent parkı ve ticari merkez olarak düzenlenecekti ancak Girne Belediyesi bölgenin sürdürülebilir kalkınmasını engelleyecek bir uygulama yaptı.

Şehir Planlama Dairesi tarafından 2020 yılında 1 yıl için verilen ve süresi dolan izin üzerinden hareket edilip yatırım yapılması ekonomik akla ve mantığa sığmamaktadır.

Daha önce başka bir yerde hizmete girecek 4 belediyenin ortaklaşa kullanacağı Katı Atık Aktarma İstasyonu ile ilgili Avrupa Birliği’nden de destek alınırken, söz konusu çalışma maalesef verilen planlama onayı ve yapılan bu uygulama ile kurumlarımızın Avrupa Birliği fonlarından yararlanması da tehlikeye atılmıştır.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, halka verdiği sözleri ve açıkladığı projeleri 4 buçuk yıl içinde yerine getiremediğinden, seçime kısa bir süre kala, yasalara aykırı, çevreyi düşünmeyen ve ekonomik akıldan yoksun projeler yaratıp halka iş yapıyorum izlenimi vermektedir.

Görev süresi Haziran ayında dolan Nidai Güngördü’yü yasalara uygun hareket etmeye davet ederim.

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11/11/2022 16:43