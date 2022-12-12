Çeler: İnsana dokunan projeler hazırladık

Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Zeki Çeler’in bazı devlet dairelerine yaptığı ziyaretler hakkında, Çeler’in basın bürosundan yapılan açıklama aşağıdadır:

“Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Zeki Çeler bugün Kaymakamlık, Tapu ve Kadastro, İhtiyat Sandığı, Sosyal Sigortalar, Çalışma, Gelir ve Vergi Dairelerini ziyaret etti. Zeki Çeler, ziyaretlerinde dairelerde çalışanlara ve bölgedeki vatandaşlara ‘Aklın Yolu Zeki’ seçim kitapçığını dağıtarak, projelerinden bahsetti. Çeler, daha önce yürüttüğü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın insana en çok dokunan bakanlık olduğuna dikkat çekerek, orada edindiği tecrübe ve vizyonla Girne için projeler hazırladığını ifade etti. Sosyal yaşamda kaliteyi artırmak amacıyla çocuklar, gençler, yaşlılar ve dezavantajlı bireyler için hazırladığı projeleri anlatan Çeler, cesareti ve enerjisiyle trafik, ulaşım, arıtma, güvenlik, sosyal yaşam, yürüyüş ve bisiklet yolları, yeşil alan, sağlık ve bakıcı hizmetleri konusunda yaşanan sorunları çözeceğini vurguladı. Çeler, Girne Belediyesi’nde ve Bel-Paz yatırım şirketinde bozulan çalışma barışını sağlayacağına dikkat çekti.”

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12/12/2022 18:25