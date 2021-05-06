Çeler: İş Yasası’ndaki değişiklikler sendikalaşmaya engel

Meclis Genel Kurulu’nda ilk güncel konuşmayı TDP Milletvekili Zeki Çeler, İş Yasasında yapılmak istenen değişikliklerle ilgili yaptı.

Toplu iş sözleşmelerinin imzalanmaması halinde 1 yıl uzayacağı ve ardından da imzalanmama ihtimali olduğunu belirten Çeler, TC ile imzalanan protokolle ise “TC’de bile olmayan bir değişikliğin buraya getirilmeye çalışıldığını” söyledi.

“İŞ YASASI’NDAKİ DEĞİŞİKLİKLER SENDİKALAŞMAYA ENGEL”

Çeler, “sona eren toplu iş sözleşmelerinin yenisi girene kadar eskisi ebedi geçerlidir” maddesinin çıkarılarak yerine konulan “1 yıl geçerlidir” maddesinin büyük sıkıntılara sebep olacağını, bu maddelerin de sendikalaşmaya engel olacağını savundu.

Çeler, özel sektörde bile sendikalaşmayı güçlendirme çabasına gidilmesi gerekirken kamudaki hakları kırpmanın doğru olmadığını ifade ederek, kendi bakanlık döneminde de aynı önerinin yapıldığını ve bunun kabul edilebilir olmadığını anlattıklarını söyledi.

Özel sektör sendikalaşmış olsaydı, farklı noktalarda Sağlık Bakanlığı üzerindeki yükün hafiflemiş olacağını, sağlık kontrolü ve PCR testlerinin de daha sağlıklı kontrol edilebileceğini söyledi.

Çeler, sendikaların sürekli grev yaptığı algısının yanlış olduğunu, Güney Kıbrıs’ta tüm sektörlerin sendikalı olduğunu, greve gerek kalınmadığının görüldüğünü belirtti.

“TASARI DERHAL GERİ ÇEKİLMELİ”

Çeler, bu tasarının derhal geri çekilmesini talep ettiklerini, bunun tek yönteminin de bu şartlarda Başbakanın geri çekmesi olduğunu anlattı.

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06/05/2021 15:07