Çeler: İyi ki karşı komşusu oralardaydı ve hemen yetişmiş

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, geçmişte dedesinin deniz kenarında yürüyüş yaparken düşerek ağır yaralandığını ve çevredeki kişilerin sarhoş sanarak yardım etmediğini anlattı.

Çeler, dedesinin başına aldığı darbe ve oksijensizlik nedeniyle komaya girdiğini ve 9 gün sonra hayatını kaybettiğini belirterek, benzer bir olay yaşayan deyzesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çeler, toplumsal duyarlılığın önemine dikkat çekerek, olay anında çevredeki insanların hızlı müdahalesinin hayati olduğunu vurguladı. "İyi ki karşı komşusu oralardaydı ve hemen yetişmiş" diyerek, zamanında yapılan müdahalenin ne kadar önemli olduğunun altını çizdi.

Paylaşımının tammamı şu şekilde:

Aynısı bizim başımıza geldi. Dedem deniz kenarında yürüyüş yaparken düştü. Görenler “sarhoş sanıp yanından geçti”. Bulunduğunda başına aldığı darbe ve oksijensizlikten komalık oldu. Komadaki 9. Günden sonra ise rahmetlendi. Deyzemize çok geçmiş olsun. İyi ki karşı komşusu oralardaydı ve hemen yetişmiş.