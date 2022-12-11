Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Zeki Çeler, Karaoğlanoğlu halkıyla bir araya geldi. Yoğun katılımın gerçekleştiği etkinlikte Zeki Çeler, vatandaşlarla görüşerek yapacağı tüm projelerini anlattı.

Zeki Çeler, trafikte yapacağı düzenlemelerden bahsederek, özellikle Karaoğlanoğlu’nu yakından ilgilendiren toplu taşıma ile ilgili mobil uygulama ve dolmuşların iyileştirilmesi projesini anlattı.

Karaoğlanoğlu’na yönelik çalışmalarını halkla paylaşan Çeler; Karaoğlanoğlu Rekreasyon Projesi, Antis Plajı’nın geliştirilmesi, Deniz Panayırı, Karaoğlanoğlu Festivali, Hayvan Barınağı, Eko Turizm ve Köy Pazarı projelerini açıkladı.

Çeler, çocuklu ve yaşlı aileler için bakıcım hizmeti, sağlık takibi için elektronik bileklik, meslek edindirme ve hobi kursu uygulamalarından bahsetti.

Etkinliğe katılanlar Zeki Çeler’in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı döneminde yaptığı icraatlardan halen daha herkesin övgüyle bahsettiğine işaret ederek, vizyonu, enerjisi, cesareti ve tecrübesiyle Çeler’in projeleri hayata geçireceğine inandıklarını kaydetti.

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11/12/2022 12:07