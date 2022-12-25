Çeler, kendisini destekleyenlere teşekkür etti

Girne Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Zeki Çeler, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Çeler, “Seçimi kazanan sevgili Murat Şenkul’u da tebrik eder, görevinde başarılar dilerim.” İfadelerine yer verdi.

Zeki Çeler’in paylaşımı şöyle:

Bu yolda yalnız değildim, Girne’ yi en az benim kadar seven yüreği sevgi dolu gönüllü insanlar vardı. Zamanlarından ailelerinden, çocuklarından, işlerinden ödün vererek hep yanımdaydılar. Başta onlar olmak üzere tüm inanan ve destekleyenlerime çook teşekkür ederim.

Seçimi kazanan sevgili Murat Şenkul’u da tebrik eder, görevinde başarılar dilerim.

Bu habere tepkiniz:



25/12/2022 22:44