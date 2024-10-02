Çeler: “Masada olmanın ve diyaloğu sürdürmenin önemini vurguladık”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. Çeler görüşmede, masada olmanın ve diyaloğu sürdürmenin önemini vurguladıklarını belirtti.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı’nın, New York’taki temaslarla ilgili siyasi partileri bilgilendirme toplantısına katılan TDP Genel Başkanı Çeler’e, TDP MYK Üyesi Güner Ersen de eşlik etti.

Çeler görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Meclis dışında bir parti olarak Kıbrıs sorunu konusunda yapılan görüşmelerle ilgili bilgilendirilmelerinin önemini belirterek, toplumu temsil eden bir siyasi parti olarak politik duruşlarını bu bilgiler çerçevesinde belirleyeceklerini kaydetti.

Görüşmede, Kıbrıs konusunda diplomasinin doğru kullanılması gerektiğini, doğru olanın masada olmak ve diyalogu sürdürmek olduğunu vurguladıklarını ifade eden Zeki Çeler, şöyle devam etti:

“Gayri resmi sosyal bir yemek olsa da 4+1 şeklinde olması planlanan görüşmeye sıcak baktığımızı ve bunun ileride yapılacak olası resmi görüşmelere sebebiyet verebileceğini anlattık. Türk tarafının masadan uzak durmasının, Kıbrıslı Türklere yönelik baskıları artırdığını hatırlattık. Özellikle artık kişilere kadar inen Rum mallarının satışıyla ilgili tutuklamaların da alt zemininde diyalogsuzluk olduğunu ifade ettik.”

Görüşmede, Güzelyurt bölgesinde patlayan “insan ticareti” ve “köle kampları” haberlerini de konuştuğunu belirten Çeler, bu gibi meselelerin adanın kuzeyinin, güneydeki yönetim tarafından, “tamamen suç unsurlarıyla dolu bir yapıya dönüştüğü” izlenimini güçlendirmesine zemin hazırladığını aktardıklarını söyledi.

Bu konularla ilgili Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan kişi olarak Ersin Tatar’ın hükümeti uyarması gerektiğini ilettiklerini ifade eden Çeler, haberlerin basına yansımasından bu yana açıklama yapmayan ilgili Bakanlık ve hükümet yetkililerinin de açıklama yapmaya zorlanması gerektiğine işaret ettiklerini kaydetti.

-“Burada bir devlet var diyorsak devlet gibi davranmak zorundayız”

Çeler, “Burada bir devletin var olduğunu söylüyorsak bir devlet gibi davranmamız gerektiğini, devlet eliyle insan ticaretine çanak tutulmasının tamam olmadığını Sayın Tatar’a ilettik” dedi.