Çeler: Olağanüstü bir durum yaşanıyor

TDP Milletvekili Zeki Çeler Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda “Turizmde 2021 nasıl kazanılır” konusunda yaptığı konuşmada, Turizm Bakanlığı’nın yaza yönelik bir planlama yapıp kamuoyu ile paylaşmadığını ifade ederek, ülkeye “esas parayı getirecek olan” turizmde atılması gereken adımlara işaret etti.

Ekonomide yaşanan sıkıntılara değinen ve bu sıkıntıların turizm kanalıyla aşılabileceğini ifade eden Çeler, turizmde reklam yapılmadığını, sistematik bir planlama yapılmadığını, gelirlerin düştüğünü, turizm çalışanlarının zora düştüğünü anlattı.

Çeler, olağanüstü bir durum yaşandığını ve buna karşı bir planlama yapılamadığını ifade ederek, vatandaşların dövizden dolayı sıkıntı yaşadığını, hayat pahalılığının durdurulduğunu, bu yüzden iç hareketliliğinin yaşanmadığını kaydetti.

Turizmde hareketlenme sağlanması halinde ülkede yaşanan ekonomik krizin bir nebze düzelebileceğini, özellikle Covid salgını sonrası turizmde ciddi bir hareketlenme yaşanacağını ve buradan ülkenin turist çekebilmesi için devletin üzerine düşen her şeyi yapması gerektiğini ifade eden Çeler, devletin güvenli ve sağlıklı bir ülke yaratarak, başta halkına sonra da ülkeye turizm veya eğitim için gelecek kişilere ağırlığını hissettirmesinin önemine değindi.

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20/05/2021 12:50