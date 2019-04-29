Çeler: ''Onlara bir gün tatili çok mu görüyorsunuz?''

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler Meclis Genel Kurulunda söz aldı. Çeler, hükümet adına açıklama yaptığını kaydederek, “Büyük marketlerden temsilciler ve küçüklerin temsilcisi olarak Esnaf Zanaatkarlar Odası geldi, ‘geçen sene bu işi başardık, bu sene de başarabilir miyiz?’ diye konuştu. Kendileri de tam gün kapamak istedi. Marketçilerle bir kavgamız yok” dedi.

İyi niyeti terse çevirenleri deşifre edeceğini belirttiğini anımsatan Çeler, “Bunun bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Emekçiye bayramını yaşatmamak daha fazla mı kazanç getirecek? Onlara bir gün tatili çok mu görüyorsunuz” şeklinde konuştu.

Bunun popülizm olarak değerlendirilmesini eleştiren Çeler, yasalara uymayanlara ceza keseceklerini de yineledi.

Muhalefet ve iktidar milletvekilleri arasında 1 Mayıs tartışması çıktı. Çeler, bir çalışandan kendisine gelen destek mesajını kürsüden okudu.

YDP milletvekili Bertan Zaroğlu yerinden söz alarak, “İnsanlar çalışıp para kazanmak istiyor. Ben bir iş yeri hakkında sosyal medya üzerinden yaptığınız açıklamayı da doğru bulmuyorum” dedi.

Çeler, emekçinin hiçbir zaman “ben 1 Mayıs’ta çalışmayacağım” diyemeyeceğini söyleyerek, “İşçinin bunu diyebilecek gücü var mı? Yok. O yüzden böyle sert konuşuyoruz” şeklinde konuştu.