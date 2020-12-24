Çeler: Özel sektörün ve küçük esnafın yaşadığından kimsenin haberi yok

TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda “Ülkenin sürüklendiği kaos” hakkında konuştu.

Ülkede yaşanan krizin sadece kamuyu etkilediği fikrinin ülkeyi böldüğünü, hatta bu söylemlerin TC’de yapılan açıklamalara bile yansıdığını söyleyen Çeler, “Özel sektörün ve küçük esnafın yaşadığından kimsenin haberi olmadığı için konu da olmuyor” dedi.

Çeler, pandemi sürecinde yaşanan sıkıntıların tüm ülke sektörlerini etkilediğini, hal böyleyken 13. maaşın bu şekilde gündem olmasının farklı çevrelerde tepki çekmesinin normal olduğunu belirterek, sektörlerin canlanmasını sağlayacak adımlar atılmadığı sürece bu kaosun yükseleceğini söyledi.

“ÖZEL SEKTÖR VE ESNAF YİNE Mİ UNUTULDU?”

Zeki Çeler, dün itibariyle geleceği söylenen paranın, altyapıya ve yarım kalan projelerin tamamlanması için harcanacağı bilgisi aldığını belirterek, “Özel sektöre yine mi bir şey yok, esnaf yine mi unutuldu?” diye sordu.

Çeler, dünyanın farklı ülkelerinde uygulanan ekonomik tedbirlere örnekler vererek, özel sektör için yapılabileceklere ama yapılmayanlara da değindi

Hükümetin zaten bir şey yapmaya niyeti olmadığını, maaşları ödeyerek seçime gitmeyi planladığını savunan Çeler, ekonominin düzelmesi istenirse doğru adımların atılması gerektiğini ve elde olan turizm, eğitim gibi sektörleri canlandırmak için çalışma başlatılmasının zorunlu olduğunu kaydetti.

Zeki Çeler, ülkenin kendi ayakları üzerinde durabilmesinde toplumun bireylerine büyük görevler düştüğünü, ilk olarak toplumun bunu istediğini göstermesi gerektiğini belirterek, “Kimse unutmasın ki kamunun özele, özelin de kamuya ihtiyacı var” dedi.

Çeler, yabancı iş gücünün yurt dışına para aktarmasının de ülke maliyesini etkilediğini, ucuz işçilik mantığıyla ülkenin zarara uğratıldığını belirtti.

Bu habere tepkiniz:



24/12/2020 14:24