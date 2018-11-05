Çeler: Partimin dövülmesine müsade etmem

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, son günlerde konuşulan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndaki atamalarla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. İşte Çeler’in açıklaması: Bir süreden beridir gerek sosyal medya da gerekse yazılı ve görsel medyada bakanlığım, şahsım ve partim ile atamalar konusunda bir huzursuzluk yaşandığı konuşulmaktadır.

Üzülerek söylemek isterim ki bu tür tartışmalar kısır bir döngü ve verim düşürmeden başka bir işe yaramaz.

Göreve geldiğim ilk günden bugüne kadar varolan kadro ile ciddi ve beklenmedik bir uyum içerisinde çalıştım, çalışıyorum ve çalışacağım.

Mevcut bürokratların tamamen teknik bir bakanlık olan bu kurumun içerisinden gelmiş olmaları, bakanlığın idaresi ve sorunlara çözüm ile projelerin hayata geçirilmesinde büyük bir şansken, alışılmış siyasi gelenek açısından ise sıkıntı olmuştur.

Siyasete atıldığım ilk günden bugüne ve bundan sonrasında da parmağımın arkasına sığınmayı sevmediğimi herkes bilir.

Son zamanlarda konuşulan atama meselesine gelince de, kim nerden öğrendi, ya da “kesin” bilgi aldı bilemem, açıkça söylemek gerekirse, evet parti çevresinden birkaç arkadaş bazı değişimler üzerinde ısrarcı. Bazı arkadaşlar ise bakanlığın 9 aylık performansına bakılırsa görev yaptığı arkadaşlarla bu başarının sağlandığının farkında.

Bu yüzden bu tartışmaların daha fazla alevlenmeden, partim, şahsım, mevcut bürokrat ve isimleri zikredilen tüm tarafların daha fazla zarar görmemesi için yarın yapılacak olan myk toplantısında ben tavrımı net bir şekilde belirteceğim.

Şu anda benim birinci önceliğim görev yaptığım kurumda toplumuma hizmettir.

Birkaç arkadaşın düşüncesi yüzünden partimin dövülmesine de müsade etmem!