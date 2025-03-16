Çeler: "Siyasilerin görevi çocuklar için yüksek kalitede, kamusal eğitim standartları belirlemek"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, siyasilerin görevinin çocuklar için yüksek kalitede, kamusal eğitim standartları belirlemek olduğunu söyleyerek, “Disiplin Tüzüğü değişikliğine” tepki gösterdi.

-“Çocuklara kendi zihninizi dayatmaya çalışmayın”

Küçük kız çocuklarının başlarını örtmesine olanak sağlayan Disiplin Tüzüğü değişikliğini eleştiren Çeler, Eğitim Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu’na seslenerek, “Çocuklarımızın zihinlerini özgür bırakın. Bir tekini bile kalıplara sıkışmaya zorlamayın” dedi.

Çeler yazılı açıklamasında, çocukların önce dünyayı tanıyıp bilmelerine fırsat tanınması gerektiğini kaydederek, zaten bunu bilip kavradıkları zaman dünyadaki konum ve duruşlarını kendilerinin belirleyeceğini vurguladı.

“Siz öncelikle kendi hayatınızdan ve kararlarınızdan mesulsünüz” diyen Çeler, “Elbette çocuklara karşı da sorumlusunuz. Ama sakın onlara kendi zihninizi dayatmayın. İyi yetişmeleri, kendilerine malik, bağımsız birey olmaları için tüm imkanları seferber edin” ifadelerini kullandı.

Hükümete, “Emin olun, sizden etkilenecek ama sizi aşacaklar. Zaten bu değil mi istediğimiz? Gelişmenin ve ilerlemenin bundan güzel yolu mu var?” sorularını yönelten Çeler, devletin işinin yüksek kalitede eğitim standartları belirlemek ve bu standartlara uygun öğretim koşullarını sağlamak olduğunu söyledi.

Çeler, “Çocukların geleceğini bir tüzüğe sıkıştıramazsınız. Evrensel normlar sizin tüzüğünüzün boyunu aşar. Doğduğu andan itibaren her çocuğumuzun insan haklarının her birine eksiksiz biçimde sahip olması aileler, toplum ve devlet olarak tümümüzün ortak görevidir. Çocuklarımızı iyi yetiştirelim ve hayattaki tercihlerini kendilerine bırakalım. İnsan olmak bunu gerektirir. Özgürlük budur” dedi.