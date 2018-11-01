Çeler Teknecik’te İnceleme Yaptı

Çalışma ve Sosyal Çalışma Bakanı Zeki Çeler bugün Teknecik Santrali’nde inceleme yaparak, işçilerin çalışma koşulları hakkında bilgi aldı.



Çeler’e, Bakanlık Müdürü Efsun Kaşif Salel, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Umure Örs, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Sekreteri Ersan Kaşif eşlik etti.



Teknecik Santrali Sorumlusu Hasan Borucu’dan bilgi alan Çeler, daha sonra santral hakkında hazırlanan sunumu izledi.



Kıb-Tek çalışanlarının sorunlarını dinleyip, sorularını yanıtlayan Çeler, çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi ve birlikte öğle yemeği yedi.



ÇELER



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, El-Sen ile birlikte sosyal sorumluluk projesi kapsamında devletten sosyal yardım alan ve elektrik borçlarını ödemede zorlanan kişilerin tespit edilerek, gerekli yardımın yapılması yönünde çalışma başlattıklarını kaydetti.



Yoksulluk maaşı alan ve faturasını ödeyemeyen aileler olduğuna dikkat çeken Çeler, sendikanın örnek bir davranış sergilediğini belirtti.



Teknecik Santrali’nde Kıb-Tek çalışanlarının masa başı çalışanlardan çok farklı çalışma şartlarına sahip olduklarını dile getiren Çeler, “Kıb-Tek çalışanlarının çalışmalarını kendi gözlerimle gördüm.. Sartları çok zor” dedi.

Çeler ayrıca çalışanların emeklilik yaşıyla ilgili de yapılacak bir çalışmada kendilerine destek belirteceğini kaydetti.



KAŞİF



El-Sen Genel Sekreteri Ersan Kaşif de, Kıb-Tek çalışanlarının zor hava koşullarında risk taşıyan bir meslek icra ettiklerini dile getirerek, özellikle santralde çalışanların sağlıklarının tehlike altında olduğunu belirtti.



Kıb-Tek çalışanlarının emeklilik yaşlarının diğer çalışanlardan farklı olması gerektiğine dikkat çeken Kaşif, 47/2010 yasasından işe alınan Kıb-Tek çalışanlarının da toplu sözleşme yasasında yapılacak düzenlemelerle iyileştirilmesi için gerekli çalışmayı başlatacaklarını kaydetti.