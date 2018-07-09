Çeler, The Guardian'a konuştu: TC seçim sonuçlarına saygı duyulmalı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, yarın KKTC’yi ziyaret edecek olan TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaya gelişini “The Guardian” gazetesine yorumladı.

TC’deki seçim sonuçlarına saygı gösterilmesi gerektiğini söyleyen Çeler, “tabi KKTC’ye çok fazla müdahale edilmemesi kaydıyla” ifadesini kullandı.

Kabinedeki en genç Bakan olan Zeki Çeler, gazeteye verdiği mülakatta, iki yıl önce “Reddediyoruz” hareketi ile TC Koordinasyon Ofisi’nin açılmasına ve dolayısıyla Türkiye’nin adadaki müdahalesine en sert şekilde karşı çıkanlardan biri olduğunu belirterek, “Kıbrıslı Türkler laik bir toplumdur. Bir sosyal demokrat olarak elbette laiklik konusunda endişeliyim” şeklinde vurguladı.