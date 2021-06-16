Çeler: Toplu iş sözleşmeleri ile ilgili değişiklik çalışanın haklarına saldırı

ads ads ads ads
16/06/2021

ads
ads
ads
Çeler: Toplu iş sözleşmeleri ile ilgili değişiklik çalışanın haklarına saldırı

 Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Zeki Çeler,  “çalışanların haklarına ve örgütlü yaşama saldırı” olarak nitelediği toplu iş sözleşmesiyle ilgili değişiklik konusunda, tüm paydaşların bir araya gelerek bir çalışma yapabileceğini, Bakanın bu konuda inisiyatif alması gerektiğini söyledi.

Zeki Çeler, toplu iş sözleşmesinin sona ermesi veya hizmet akdinin süresinin dolması halinde, yenisi imzalanıncaya kadar mevcut toplu iş sözleşmeleri veya hizmet akitlerinin geçerli olmasını sağlayan düzenlemede yapılmak istenilen değişiklik hakkında yazılı açıklama yaptı.

Çeler, İş Yasası’nın 30’uncu maddesinde değişiklik yaparak çalışanların toplu iş sözleşmesi haklarının ellerinden alınmak istendiğini, Hükümet’in bu “yanlışında” daha fazla ısrar etmemesi gerektiğini kaydetti.

Yapılmak istenilen değişikliğin bazı kesimler tarafından basitleştirilmeye çalışıldığını söyleyen Çeler, toplu iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren belirlenen süre içinde taraflarca yenisinin yapılmaması halinde, işveren tarafına toplu iş sözleşmesi imzalamama hakkı tanınacağını, bunun gerçekleşmesi halinde de gerek kamu gerekse özelde sendikalaşmanın olamayacağını ifade etti.

Değişikliğin çalışanların haklarına ve örgütlü yaşama saldırı niteliğinde olduğunu savunan Çeler, konuyla ilgili olarak tüm paydaşların bir araya gelerek bir çalışma yapabileceğini, Bakanın bu konuda inisiyatif alması gerektiğini kaydetti.

 

16/06/2021 12:28
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Zeki Çeler,  Toplumcu Demokrasi Partisi, toplu iş sözleşmesi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.