Girne Bağımsız Belediye Başkan adayı Zeki Çeler, tüm kadın hakkı ihlallerine karşı olmanın herkesin ortak görevi olduğunu vurguladı.

Çeler, kadına şiddetin, yasalara aykırı olduğu gibi ahlaka ve vicdana da aykırı bir davranış olduğunu dile getirdi.

Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Zeki Çeler, ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ nedeniyle yayımladığı mesaj şöyle;

“Bir insan hakları ihlali olan kadına yönelik şiddet dil, din, ırk, sınıf, mezhep, cinsiyet ayırt etmeksizin, mücadele edilmesi gereken ciddi bir toplumsal sorundur. Kadına şiddet, yasalara aykırı olduğu gibi ahlaka ve vicdana da aykırı bir davranıştır. Toplumsal yaşamın her aşamasındaki kadına yönelik şiddet, kadının maddi ve manevi bütünlüğüne zarar verir, kadının toplumsal yaşama aktif katılımının önünde bir engel teşkil eder. Şiddet mağduru bugün hiç tanımadığımız biri olabileceği gibi yarın bir yakınımız da olabilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptığım dönemde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Barolar Birliği arasında ekonomik gücü yetersiz şiddet mağduru kadınlara hukuki destek verilmesine yönelik iş birliği protokolü imzaladık. Bu protokole göre; Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından hukuki destek alması uygun görülen kadınların, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığı ve onayıyla Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nden avukat ücretinin yüzde 50’si karşılığında hukuki destek alması sağlanıyor. Protokol sadece “1/1998 Sayılı (34/2015 sayılı değişiklik yasasıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle) Aile (Evlenme ve Boşanma) Yasası” kapsamında yapılan koruma emri başvurularını, istidaları ve boşanma davalarını içeriyor. Yine bakanlığım döneminde, TOCED in hayata geçmesini sağladık, ev içi şiddetin önlenmesine yönelik Sosyal Hizmetler Dairesi ile birlikte çalışmalar yapıp öncü olduk. Bu bağlamda yüzlerce kadına destek olduk, Girne Belediye başkanlığını kazandığımızda da hazırladığımız projelerle şiddet gören kadınlara destek olmaya devam edeceğiz. Unutmamalıyız ki kadına yönelik şiddetle mücadele aynı zamanda annemizin, eşimizin, kızımızın hakkını, hukukunu, onurunu korumanın da mücadelesidir. Bu nedenle, tüm kadın hakkı ihlallerine karşı olmak hepimizin ortak görevidir.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nün farkındalığı artırmasını, mücadeleye güç katmasını diliyorum”

Bu habere tepkiniz:



25/11/2022 14:05