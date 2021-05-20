Çeler: Turizm için yeterli çalışma yok

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20/05/2021

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Çeler: Turizm için yeterli çalışma yok

TDP Milletvekili Zeki Çeler Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin halkın sağlığının korunması açısından belirli kısıtlamalarla kararlar ürettiğini dile getirerek, komitenin, turizm açısından yeterli çalışmanın yapılmamasından dolayı bu konulara değinemediğini kaydetti.

Taksicilerinin halen yanlarında yolcu taşıdığını ve perdeleme de yapmadığını gördüklerini dile getiren Çeler, ilgili bakanlıkların çalışma ve organizasyonları yeteri kadar yapmaları, denetimini sağlamaları halinde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin de gerekli kararları alacağını belirtti.

20/05/2021 14:42
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TAGS: zeki çeler, turizm
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