Çeler UBP grubunu suçladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Ersan Saner'in mecliste kendisini eleştiren konuşmasına verdiği yanıtta, "Eski bakanın yapmaya çalıştığı tek şey aman zarar görsünler da biz gelelim" yaklaşımıdır dedi.

Çeler, "Hükümete gelmek için UBP'nin ağzından salyalar akıyor" dedi ve UBP grubunu "ölümlere sevinmekle" itham etti.

İnşaatlarda denetimleri artırarak daha fazla ölümü engellediğini söyleyen Çeler, "Yeterli sayıda denetçimiz olmadığı gerçektir" dedi.

"Ricacı bakan" ilan edildiğini söyleyen Çeler, "İnşaat müteahhitleri ve taşeronlara kurallara uyun dediğim için bana ricacı diyorlar. Nasıl olsa bu hükümet gidecek, UBP de bizi denetlemeyecekler algısı var. Bu algıyı yaratan da UBP'dir dedi.