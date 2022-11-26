Çeler: Yaşlılara evde bakıcı hizmeti verilecek

Zeki Çeler, Girne Emekliler Cemiyeti’ni ziyaret ederek, yaşlıların yaşam kalitesini artıracak projeleri anlattı.

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26/11/2022

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Çeler: Yaşlılara evde bakıcı hizmeti verilecek

Girne Bağımsız Belediye Başkan adaylığını açıklayan  Zeki Çeler, Girne Emekliler Cemiyeti’ni ziyaret ederek, yaşlıların yaşam kalitesini artıracak projeleri anlattı.

Zeki Çeler'in  seçim ofisinden verilen bilgiye göre,  Çeler yaşlıların rutin sağlık kontrollerinin yanında sağlık değerlerini takip edecek bileklik uygulamasına geçileceğini söyledi.

Çeler, ihtiyaç duyulan zamanlarda belediye aracılığıyla eğitilecek bakıcılar sayesinde yaşlılara yarı ve tam zamanlı bakıcı hizmeti konusunda destek olunacağını dile getirdi.

Çeler, İkinci Bahar üyelerinin geziler ve etkinliklerle sosyal hayata daha çok dahil edileceğini kaydetti.

26/11/2022 13:59
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TAGS: Çeler, Yaşlıla, evde bakıcı, hizmet, girne, aday,
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