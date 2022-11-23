Çeler’den Güngördü’ye: Canlı yayında tartışalım

Girne Bağımsız Belediye başkan adayı Zeki Çeler, kendisini eleştiren mevcut belediye başkanı Nidai Güngördü'ye sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Çeler Güngördü'yi canlı yayında tartışmaya davet ederken “yaptıklarım herkesin malumudur” dedi

Zeki Çeler'in paylaşımı şöyle:

Girne Belediye Başkanlığı görev süresi 26 Haziran’da dolan Sayın Nidai Güngördü, BRT’de katıldığı bir programda benim 8 yıl milletvekilliği ve Çalışma Bakanlığı yaptığım dönemde Girne ve halk için ne yaptığımı ve ne hakla şimdi belediye başkanlığına aday olduğumu sorgulamış…

Benim 8 yılda gerek Girneliler için Girne Belediyesi Kent Kurultayında gerekse mecliste ve bakanlık dönemimde toplumun faydasına neler yaptığım herkesin malumudur.

Kısaca hatırlatmak gerekirse, Girne Belediyesi tarafından düzenlenen kent kurultayında milletvekili olduğum dönemde “Çevre”, “Gençlik” ve “Sokak hayvanlarını koruma ve yaşatma” komitelerinde yer aldım. Raporların ve projelerin hazırlanmasında aktif rol aldım.

Sokak hayvanları gönüllüleri ile birlikte hazırladığımız öneriler doğrultusunda sokakta kedi ve köpekler için beslenme noktalarının yapılmasını ayrıca hayvan barınağının gündeme gelip hayat bulmasını sağladık.

Çevre komitesinde ise 13 maddelik önerilerde bulunduk. Gençlik komitesinde gençlerin yaşadığı sorunları tespit edip, eğitim sağlık, psikolojik destek ve bağımlılık alanlarında eğitim ve farkındalık projelerinin yapılmasını önerdik.

Girne’nin ortak akılla yönetilmesi gerektiği bilinciyle hareket ettim ve önerilerimiz doğrultusunda hayata geçen projeleri hiçbir zaman kendime mal etmedim.

Ülkeyi ve toplumu ilgilendiren konularda ise belediyelerin devlet katkısı aldığı İçişleri Bakanlığı bütçesi hazırlanırken, ülkedeki ve özellikle Girne’deki nüfusun gerçekçi olmadığına dikkat çektim.

Meclis kürsüsünde defalarca ülke nüfusu ile ilgili konuşmalar yaptım devlet kurumlarının mevcut kadrolarıyla hizmet vermekte zorlandığını vurguladım.

1 Mayıs’ta İşçi Bayramı’nda işçilerin de tatil yapmasını veya çalışması durumunda hakkını almasını sağladım.

Pazar günleri aciliyeti olmayan durumlarda inşaat çalışması yapılmaması konusunda denetim yaptım.

Çocuk hakları, dezavantajlı bireyler ve kadın hakları konularında projeleri hayata geçirdim.

Sosyal Sigortalarda ilaç paralarının ödenmesi konusunu dijitalle taşıdım.

Milletvekilliği dönemimde ise meclis içinde ve sokakta toplum için mücadeleler verdim.

Sayın Güngördü, Girne’de nüfusun 33 bini aştığını, doğu çevre yolunun devlet tarafından yapılamadığı için Girne’de trafik sorunu yaşandığını, pis su arıtma tesisinin yapımının belediyeyi aştığını ve devlet tarafından yapılması gerektiğini savunuyor bu konuda benim savaş vermediğimi iddia ediyor.

Peki kendisine sorarım, bu konuların çözülmesi için her hangi bir girişim ve eylem yaptı da katılmadım mı?

Kendisi bu sorunları kaç defa dile getirdi, hükümeti eleştirdi, meclise geldi ve eylem yaptı?

Oy kaygısı ve kendi menfaatleri nedeniyle 8 buçuk yılda bu konularda adım atmadı ve halkın çıkarlarını savunmadı.

Kendisinin bu kente kendi deyimiyle 38 senelik tecrübesiyle ne yapmadığının ortada olduğunu hatırlatmak isterim.

8.5 senede yapmadıklarını şuursuzca seçime 30 gün kala yapmaya başlayan aday, bakanlığı döneminde yaptıkları ortada olan şahsıma soru soracak son kişidir.

Geçtiğimiz günlerde Girne belediye başkan adaylarının yer aldığı ancak kendisinin katılmadığı bir TV programında bir araya geldik. Programa neden katılmadığını açıklamadı.

Seçim süresince rakip adaylarla birlikte canlı yayına çıkmayacağı duyumlarını alıyoruz.

Kendisini benim olmadığım programlarda konuşmak yerine karşılıklı bir açık oturuma davet ediyorum.

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23/11/2022 14:18