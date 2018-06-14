Çeler’den işverenlere çağrı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, 15 Haziran’da başlayacak ve 17 Haziran’da sona erecek Ramazan Bayramı Tatili süresince çalışanların tatil yapmasına tüm sektörlerin duyarlılık göstermesi çağrısında bulundu.

Çeler,”Bilindiği üzere Ramazan ve Kurban Bayramı , “Resmi Tatil ve Anma Günleri Yasası” kapsamında , ülkemizde resmi tatil günü olarak kutlanmaktadır. Ülkemizde resmi tatil günlerinde nasıl çalışılacağı 22/1992 Sayılı İş Yasası Yasanın 40’ncı maddesi tahtında düzenlenmiştir. Bu yasa kapsamına giren iş yerlerinde çalışan işçiler, Resmi Tatil ve Anma Günleri Yasasında resmi tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmayıp, tatil yaparlar ve bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretlerini tam olarak ödenirler.

Bakanlığımız tarafından daha önce 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda tüm çalışanların tatil yapması hususunda kamuoyunda yaratılan duyarlılığın, Ramazan Bayramı tatili süresince de devam ettirilmesi en büyük arzumuzdur. Bu çerçevede, tüm sektör temsilcisi işverenlerimizden Bakanlık olarak konuyla ilgili hoşgörü ve sağduyu beklemekteyiz.

Tüm işveren temsilcilerine çağrımız, resmi tatil günlerinde çalışanlarının tatil yapmalarına imkan yaratmaları, Resmi Tatil olarak öngörülen günlerde çalışılması halinde ise; bu günler için işçilerin ücretlerinin İş Yasası’nın 40’ncı maddesinin 2’nci fıkrasında belirtilen ücreti ödeme zorunluluğunun olduğunu unutmamalarıdır.

İş yasasına göre işverenlerin Resmi Tatil günlerinde işyerlerini kapatma zorunlulukları bulunmamakla birlikte; işverenlerin resmi tatil günlerinde çalışan işçilere yasanın öngördüğü ücreti ödemesi yasal bir yükümlülüktür.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Resmi Tatil günlerinde, tercih haklarını kullanarak çalışmayı seçen işçilerin ve /veya işçilerini çalıştırmak isteyen işverenlerin, çalıştıkları gün için yasanın ön gördüğü ve işverenler tarafından ödenmesi gereken ücretin ödenip ödenmediğini denetlemekle görevlidir.

Bu vesileyle sevgi, dostluk ve kardeşliğin toplumsal birliğimizi daha da güçlü tutarak bizi da güzel günlere ulaştıracağı inancıyla tüm halkımızın Ramazan Bayramını kutlarım.”dedi.