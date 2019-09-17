Çeler’in yorumu tepkilere neden oldu

Toplumcu Demokrasi Partisi milletvekili Zeki Çeler, sosyal medya üzerinden bir İhtiyat Sandığı Girne Şube Amiri ile tartıştı. Çeler’in İhtiyat Sandığı Girne Şube Amiri Oktan Türe’ye “yarım akıllı” yanıtını vermesi tepki topladı.

Zeki Çeler dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nu eleştiren bir paylaşım yaptı. Çeler’in paylaşımının altına İhtiyat Sandığı Girne Şube Amiri Oktan Türe, Çeler’e “siz şov yaptınız” diyerek bir takım sorular yöneltti.

Çeler bu soruların üzerine Türe’nin İhtiyat Sandığı Dairesi personeli olduğunu belirterek “Artık konuşma zamanı geldi. Daha fazla uğraşma istersen da zora sokmayasın gendi gendini” yorumunu yaptı.

Bu tartışmaların üzerine Çeler’in “Büyük bir düşünür şöyle söylemiş; ‘Yarım akıllılarla tartışma, insanlar aradaki farkı anlayabilsin’” yorumunda bulunması tepkilere neden oldu.

İşte o diyalog: