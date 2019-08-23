Çelik 5 gün daha tutuklu kalacak

1.6.19 tarihinde saat 03.15 raddelerinde Gazimağusa’da Themis Center binasında bulunan 22 nolu boş ofisin ateşli silah ile 3 el ateş edilmek suretiyle kurşunlanması ve camlarının kırılmasından dolayı oluşan kasti hasar ile ilgili 11.7.19 tarihinde tutuklanan ve olayın azmettirici olduğu iddia edilen Veysi Çelik ek tutukluluk talebiyle ilgili bugün 23.8.19 tarihinde yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı.

Meselenin tahkikatını yürüten Müfettiş Muavini Halil Seven mahkemede verdiği şahadette, zanlının 1.6.2019 tarihinde Gazimağusa’da meydana gelen kanunsuz ateşli silah taşıma, tasarruf, kanunsuz patlayıcı madde kullanma, taşıma, meskûn mahalde ateş açma ve kasti hasar suçlarından methaldar olduğunu anımsattı.

Zanlının TC vatandaşı olduğunu, aleyhinde ihraç kararı bulunduğunu ve KKTC yasal statüsü olmadığını belirten Seven zanlının merkezi cezaevinde bulunan suç ortaklarıyla davanın birleştirilebilmesi maksadıyla zanlı aleyhine 5 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

İddia makamı adına hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser’in sorularını cevaplayan tahkikat memuru Seven, zanlının meselenin azmettiricisi olduğunu ve İsmet Sezener ve Ramazan Cihantimur aracılığıyla sanık Serdar Tokur’un silah tedarik edip 1.6.19 tarihinde meydana gelen kurşunlama olayının yapılmasını sağlayan kişi olduğunu aktardı. Bu konu ile ilgili şahadetin olup olmadığı sorusuna ise evet vardır diyen Seven hem zanlıların hem de tanıkların ifadesi vardır dedi.

Daha sonra söz alan savunma avukatı İbrahim Demirtaş talep edilen 5 günlük süreye itiraz etmeyip şahadet veren tahkikat memuruna bazı sorular yönetti. Demirtaş’ın yönettiği sorulara cevap veren Seven, zanlının 12 günden beri poliste tutuklu bulunduğuna, zanlının kendisiyle konuşmak istemesiyle ilgili çağrı gelmediği cihetle yanına gitmediğini, gelmesi halinde bulunduğu yere gitmesinde bir sakınca olmadığını belirterek aranmakta olan bir şahsın da bulunduğunu belirtti.

Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının davasında hazır bulunmak maksadıyla 5 günü aşmamak kaydıyla merkezi cezaevine gönderilmesi yönünde karar verdi. (MHA)