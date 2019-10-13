Çelik: Akıncı, keşke terör örgütleri ile diyalog çağrısı yapan kişi olmasaydı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye’nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamaya sert tepki gösterdi.

Çelik Akıncı'nın açıklamalarını basiretsizlik ve saygısızlık olarak nitelendirirken şunları kaydetti: "Türkiye’yi terör örgütleriyle diyaloga davet etmek, Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan birine yakışmaz. Böyle bir sorumsuzlukla o makam yan yana durmaz.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı’mıza karşı yaptığı açıklama basiretsizlik ve saygısızlıktır. Türkiye’yi terör örgütleriyle diyaloga davet etmek, Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan birine yakışmaz. Böyle bir sorumsuzlukla o makam yan yana durmaz.

Bu açıklamaları kınıyoruz. KKTC’deki kardeşlerimizi temsil etmeyen bu açıklamalar Akıncı için kara lekedir. Dün Kıbrıs Barış Harekatı’nı yaparken hangi iradeye sahipsek bugün de Barış Pınarı Harekatı için aynı iradeye sahibiz.

13/10/2019 11:41