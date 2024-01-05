Çelik bariyerlere çarpan alkollü sürücü yaralandı

Yenierenköy-Dipkarpaz ana yolunda 145 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen Kemal Metni, GA 761 plakalı aracıyla çelik bariyerlere çarparak yaralandı.

Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre kaza saat 18.50'de meydana geldi.

Yenierenköy - Dipkarpaz ana yolunun birinci kilometresindeki kazada, Kemal Metni (E38), 145 mlgr alkollü içki tesiri altındayken kullandığı GA 761 plakalı araçla Yenierenköy'den Dipkarpaz'a seyrederken dikkatsizliği ve ihmalkarlığı neticesinde, sola meyilli virajda yolun sağ şeridine geçerek, yol kenarında bulunan çelik bariyerlere çarptı.,

Kaza sonucu yaralanan sürücü Kemal Metni, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve burada yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.