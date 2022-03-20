Kıbrıs Türk Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Görkem Çelik, kişisel sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, "Bu "Karanlığın" sonu "Aydınlık" olmayacak. Yaşatılan karanlık daha da karanlık yarınların habercisidir. Birkaç ay sonra 2024 yılında AKSA ile bitecek sözleşmenin görüşmeleri başlayacak" dedi.

Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

2008 yılında yapılan anlaşmaların çok daha kötüsü bizi bekliyor olacak. Plan budur. Anlayacağınız "ölümü gösterip sıtmaya mahkumsunuz" diyecekler.Güney ile olan enterkonnekteye rağmen kendimize yetecek elektrik enerjisini üretemiyoruz.Artık kimse susmamalı. "Karanlığın" sorumluları istifa etmezler! Bu sorumluların daha fazla koltukları işgal etmemeleri için;

1- Tüm sivil toplum örgütleri elektrik sorununu BİRİNCİ gündem maddesi yapmalı ve susmamalıdır.

2- Elektrik olmayan ülkeye yurt dışından öğrenci gelmez, emlak satışları düşer, turizm darbe yer. Bu alanlardaki tüm paydaşlar konuyu BİRİNCİ gündem maddesi yapmalıdır.

3- Meclis, KIBTEK ve onu bu hale getirenler ile ilgili bir araştırma komitesi kurarak hem sorumluları ortaya çıkarmalı, hem de bundan sonraki planlamanın doğru yapılmasını teminat altına almalıdır.

4- Yaşanan sorun sadece kış ile sınırlı değildir. Yaz ayları dahil olmak üzere yaşanmaya devam edecektir. Çözümü kolaycılıkla değil akılcılıkla bulmalıyız. Kısa sürede geleceğimizi ipotek altına almadan yapılabilecek eylem planları açıklanmalıdır. En basiti KIBTEK zahmet edip gece ulaşılan ve maksimum karşılayabileceği peak değerlerini açıklamalıdır. Halka bir eylem planı sunmalıdır.

5- Eğer acil eylem planları(bu duruma getirenlerce değil) açıklanmaz ve yazda da bu sorunları yaşarsak olacak olan şudur; yaz peaki temmuz-ağustos aylarında öğlen 15 civarlarında yaşanmaktadır. Bu saatlerde elektrik veremediğiniz zaman Solar enerjiden gelecek enerjiyi de üretemeyip, daha da artan sorunlar yaşanacak. Ve kıştan daha büyük bir kayıp söz konusu olacak.

6- Enerji verimliliğini hedef alan ve en hızlı nasıl yasallaşacaksa o şekilde yasallaştıracak bir eylem planı ACİLEN hayata geçmelidir. %10 verimlilik yapmak demek yaklaşık 2 dizel makinenin üreteceği güce denk gelecektir. Bu noktada 1 ay önce kaldırılan tarife yönetimi derhal geri getirilmelidir.

7- Lambayı yakacak elektrik enerjisini bulamazken elektrikli araçlara nasıl geçeceğiz? Orta vadeli eylem planları yapılırken en azından 5 sene sonrasını görme yeteneği olan ekipler oluşturulmalı. Yıllarca o koltukları kullanarak, bu karanlığı yaratanları dinlemeyi bir kenara koyma zamanıdır. Yeter artık bu kadar rezillik

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20/03/2022 09:46