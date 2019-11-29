Çelik: Çevre dostu yakıt kullanımı toplumsal açıdan büyük önem arz ediyor

EMO Başkanı Görkem Çelik, mevcut santraller dahil olmak üzere daha çevre dostu yakıt kullanımı için çalışmaların hızlandırılması ve fueloil dışında bir yakıt türüne geçiş alternatifinin oluşturulmasının, hem teknik açıdan, hem de toplumsal açıdan büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Çelik, ülkedeki elektrik enerjisi üretim kapasitesinin artırılması noktasında temel vizyonlarının, arz güvenliğini dikkate alacak şekilde, yapılacak yatırımların çevre dostu, üretim havuzunda çeşitlilik sağlaması ve maliyet açısından da sürdürülebilir zeminde ilerlemesine olanak vermesinin önemine değindi.

Çelik, ayrıca uzun süredir gündemde olan enterkonnekte bağlantı konusunun da artık cevabının herkes tarafından bilinen bir soruya dönüşmesi gerektiğini söyledi.

Çelik yaptığı yazılı açıklamada, bugün itibari ile elektrik enerjisi ihtiyacının yaklaşık yüzde 40’ının temin edildiği AKSA ile sözleşmenin 2024 yılında biteceğini ve bu sürecin her geçen gün yaklaştığı gerçeğinin gözardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekerek, “Söz konusu enerji ihtiyacını karşılayabilecek yatırımların sağlanması için ciddi bir planlama ve kurulum süresi gerekeceği de göz önüne alınarak, bugünden başlayarak tüm gücümüzle sürece odaklanılmalıdır” dedi.

Önceki yıllarda elektrik şebekesi için önemli bir sorun haline gelen yaz puant yükünün, güneş enerjisi kurulumlarındaki artış ve Kıb-Tek’in tarifelendirme uygulamasına geçişi ile birlikte gerilemesinin olumlu bir gelişme olarak görüldüğüne dikkat çeken Çelik, yaz puant yükünde güneş enerjisi kurulumun olumlu etkisinin, kış puant yükünde şebeke açısından olumsuz olarak değerlendirilebilecek artış gösterdiğinin görüldüğünü kaydetti.

Çelik, “Kış puantındaki artışın devam etmesi ile birlikte ülkedeki kurulu şebeke gücümüzün planlı bir şekilde artırılması güneş uygulamalarının devamı açısından da önem teşkil etmektedir” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile ELSEN arasında imzalanan protokole göre 60MW santral alımı kararı alındığını anımsatan Çelik, Elektrik Mühendisleri Odası , bu protokol çerçevesinde Başkanlık bünyesinde oluşturulan Enerji Yatırım Komitesi’nde temsil edildiğini ifade etti.

Çelik EMO’nun önerilerini şöyle aktardı:

“2x17.5MW(35MW) Çift Yakıtlı Jeneratörün alınması halinde daha önceden altyapısının ve tesisin hazır olması, bu iki santral için ek bir altyapı yatırımına gerek olmayacağı ve bunun da kurulum maliyeti açısından önemli bir tasarruf sağlayacağı görülmektedir. Geri kalan kapasitenin ise arz çeşitliliği ve çevre dostu bir yatırım modeli olarak değerlendirilmesi, maliyet açısından da doğru kapasitenin tesbiti ile birlikte depolamalı güneş enerjisi veya CSP (Konsantre Güneş Enerji Sistemi) olarak bir an önce ihaleye çıkılması gerekliliğini öngörmekteyiz.

Bu şekilde, hem şebekemizin kurulu kapasite gücü artarken, hem de AB kriterleri ve toplumsal refahımız göz önünde bulundurularak, çevre dostu bir enerji modeli ile birlikte şebekede üretim çeşitliliğin sağlanması mümkün olacaktır. Ülkemizin bu yeni teknoloji ile erken zamanda tanışmasının sağlayacağı fayda ise gelecek planlamasında önemli bir bilgi kazanımını beraberinde getirecektir.

İlerisi için ise mevcut santraller dahil olmak üzere daha çevre dostu yakıt kullanımı için çalışmaların hızlandırılması ve fueloil dışında bir yakıt türüne geçiş alternatifinin oluşturulması hem teknik açıdan hem de toplumsal açıdan büyük önem arz etmektedir.”

29/11/2019 17:02