Çelik: Kadir İnanır, bir kadını taciz eden, bu adi suçtan hüküm giyen biridir

Ünlü şarkıcı Çelik, 2000 yılında gündem yaratan mesaj olayıyla ilgili konuştu. Çelik, oyuncu Kadir İnanır'ın Çelik'in sevgilisi Buket Saygı'ya mesaj atmasını değerlendirdi.

"KADİR İNANIR BİR KADINI TACİZ EDEN VE BU ADİ SUÇTAN HÜKÜM GİYEN BİRİDİR"

Konuyla ilgili Posta'ya konuşan şarkıcı Çelik, Biten giden olaylar hakkında konuşulmaz ama toplumsal sorumluluk gereği şunu da söylemezsem olmaz! Kadir İnanır, bir kadını taciz eden, bu adi suçtan hüküm giyen, hapis cezası almış biridir. Hapis cezası, bir daha yapmamak şartıyla para cezasına çevrildi. Ben aldığım sorumlulukla gerekeni yaptım, bir daha yapmamasını sağladım, başkalarının zarar görmesini engelledim! Toplum buna destek verir mi, vermez mi umurumda değil, 100 kere olsa yine aynısını yaparım" dedi.

NE OLMUŞTU?

2000 yılında Derman Bey dizisinin başrol oyuncusu Kadir İnanır'ın aynı yapımda rol alan manken Buket Saygı'ya attığı mesajlar ile başlayan olaylara bir süre sonra Saygı'nın sevgilisi, şarkıcı Çelik Erişçi de dahil olmuştu. Erişçi ile Saygı, kısa bir dönem evli kalıp daha sonra boşanmıştı.

Bu habere tepkiniz:



20/09/2021 13:45