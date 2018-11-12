HABER KIBRIS

Çelik ölümünün 7’nci yıl dönümünde anılacak

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12/11/2018

Çelik ölümünün 7’nci yıl dönümünde anılacak

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği onursal başkanı merhum Mustafa Çelik, ölümünün 7’nci yıl dönümünde çarşamba günü saat 13.30’da mezarı başında anılacak.

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, Çelik’in anısına aynı gün saat 14.30’da Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda tekerlekli sandalye basketbol karşılaşması gerçekleştirileceğini, akşam saat 17.00’de ise Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği binasında mevlit okutulacağını kaydetti.

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TAGS: Çelik ölümünün 7’nci yıl dönümünde anılacak, haber, kıbrtıs,
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