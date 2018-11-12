Çelik ölümünün 7’nci yıl dönümünde anılacak
12/11/2018
Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği onursal başkanı merhum Mustafa Çelik, ölümünün 7’nci yıl dönümünde çarşamba günü saat 13.30’da mezarı başında anılacak.
Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, Çelik’in anısına aynı gün saat 14.30’da Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda tekerlekli sandalye basketbol karşılaşması gerçekleştirileceğini, akşam saat 17.00’de ise Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği binasında mevlit okutulacağını kaydetti.