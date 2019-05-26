Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölümünde kalp nakli ameliyatı olan Veli Çelik'in yarın taburcu olması bekleniyor.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamada, 17 Nisan tarihinde yapılan ameliyatın başarılı olduğu, tedavisi tamamlanan hastanın yarın son kontrolü yapıldıktan sonra taburcu edilmesinin planlandığı kaydedildi.

Kalp nakli ameliyatı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde ilk kez gerçekleştirilmişti.