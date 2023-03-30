Çelik'ten Cumhurbaşkanı Tatar'ın İngiltere'deki konferansa girişinin engellenmesine tepki

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30/03/2023

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Çelik'ten Cumhurbaşkanı Tatar'ın İngiltere'deki konferansa girişinin engellenmesine tepki

 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, İngiltere'de Kıbrıs konulu konferansa girişinin engellenmeye çalışılmasına tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Londra'da KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın konvoyunun önünü keserek 'Kıbrıs Rum'dur, Tatar'a ölüm' sloganı atan faşistlerin tavrını lanetliyoruz. İngiliz makamları Kıbrıs Türk Devleti’nin Cumhurbaşkanı olan Sayın Tatar'ın güvenliği konusunda azami titizliği göstermelidir." ifadelerini kullandı.

30/03/2023 14:45
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