Celine Dion tedavisi olmayan nadir bir hastalığa yakalandığını duyurdu

"My Heart Will Go On" , "I Am Alive" ve "All By Myself" gibi ikonik parçalara imza atan şarkıcı Celine Dion, hayranlarını üzen bir haber verdi.

NADİR GÖRÜLEN BİR HASTALIĞA YAKALANDI

54 yaşındaki şarkıcı, tedavisi olmayan nadir bir nörolojik hastalığa yakalandığını paylaştı.

TURNESİNİ İPTAL ETTİ

Sosyal medya hesabında paylaşım yapan şarkıcı, "Stiff Person Sendromu" ya da "Katı Kişi Sendromu" olarak bilinen bir hastalığa yakalandığını duyurdu.

Gözyaşları içinde durumunu anlatan efsanevi şarkıcı paylaşımında bu sağlık sorunu nedeniyle Avrupa turnesini iptal etmek zorunda kaldığını belirtti.

"BİR MİLYONDA BİR GÖRÜLÜYOR"

Şarkıcı yaptığı paylaşımda "Son zamanlarda, çok nadir görülen bir nörolojik hastalıkla mücadele ediyorum. Hastalığın adlı Stiff Person Sendromu (Katı Kişi Sendromu) ve çok nadir ve bir milyonda bir görülüyor" ifadelerini kullandı.

Dion, "Bu hastalık benim mücadele ettiğim bazı kas spazmlarına yol açıyor" diyerek kendisinin ve ailesinin hastalığı yeni yeni öğrenmeye başladığını belirtti.

09/12/2022 09:08