Celine Dion'dan kötü haber

Romantik şarkıların unutulmaz sesi, Kanadalı şarkıcı Celine Dion tedavisi olmayan nadir bir nörolojik hastalığa yakalandığını, gözyaşları içinde duyurdu.

Kanadalı şarkıcı Celine Dion, kariyeri boyunca magazinden uzakta kalmış, en büyük iddiası sanatı olmuştu. Altı yıl önce eşini kanserden yitiren şarkıcı uzun bir sessizliğe bürünmüştü. 54 yaşındaki şarkıcı, şimdi ise buhran dolu günler yaşıyor. Dion, sadece milyonda bir kişide görülen ve tedavisi olmayan nadir bir nörolojik hastalıkla mücadele ediyor.

SOSYAL MEDYA SAYFASINDAN DUYURDU

Onun yakalandığı hastalık bugüne kadar bilinen hastalıklardan çok farklı. Bir yazar için harfleri unutmak ya da bir dansçı için hareket yeteneğini kaybetmek ne anlama geliyorsa bu hastalık da ünlü şarkıcı için aynı anlama geliyor. Çok nadir görülen hastalığın bir etkisi olarak kişi, kimi zaman yürüyemez hatta konuşamaz duruma bile gelebiliyor. Dion, Instagram sayfasında yaptığı paylaşımda, milyonda bir kişide görülen ve tedavisi bulunmayan Stiff Person Sendromu ya da Katı Kişi Sendromu olarak bilinen bir hastalığa yakalandığını duyurdu. Dion, gözyaşları içinde durumunu anlattığı paylaşımında bu sağlık sorunu nedeniyle Avrupa turnesini iptal etmek zorunda kaldığını belirtti.

Bu habere tepkiniz:



09/12/2022 21:44