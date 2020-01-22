Celine Dion'un annesi hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Celine Dion, devam ettiği Courage Dünya Turnesi kapsamında en son konseriyle gündemde. 51 yaşındaki sanatçı, annesinin ölümünden sadece saatler sonra sahne aldı.

Miami’deki American Airlines Arena’da konser veren Celine Dion, “Bu sabah erken saatlerde annemin hayatını kaybettiği haberlerini duymuşsunuzdur, ama ben iyiyim” ifadelerini kullandı.

Dion ayrıca, “Annem 92 yaşındaydı. Uzun süredir hastaydı, bizimle çok uzun zaman daha kalamayacağını biliyorduk. İki gün önce ona bakan hemşirelerden telefon aldık ve kısa zamanda kaybedebileceğimizi söylediler, çok yakın zamanda. Ve dün gece kardeşlerimle Montreal’de, onun başucundaydık. Ona hikayeler anlattık, şarkılar söyledik, birbirimize sarıldık, birbirimize 'elveda' dedik. Vefat etmeden önce annemin bizim bir araya gelmemizi beklediğinden emindik” şeklinde konuştu.

22/01/2020 22:24