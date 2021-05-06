Celine Dion'un Lefkoşa’daki konseri ertelendi

Dünyaca ünlü sanatçı Celine Dion'un Avrupa turnesi kapsamında Güney Lefkoşa'da GSP stadyumunda vereceği konser 3 Haziran 2023 tarihine ertelendi.

Dünya Cesaret Turu isimli konserin Covid-19 salgını ve kısıtlamalar nedeniyle ertelendiği açıklandı.

Kanadalı Celine Dion yaptığı açıklamasında, “Bu yaz hepinizi Avrupa'da görmeyi dört gözle bekliyordum, ancak maalesef dünyamızdaki durum nedeniyle işler iyi gitmiyor. Ama lütfen umutsuzluğa kapılmayın, 2023'teki şovları yapmaktan çok memnunuz ve sonunda sizi görmek için sabırsızlanıyorum. 2023 biz geliyoruz! " dedi.

Oscar ödüllü Titanik filminin müziğini seslendiren Celine Dion’un Ağustos 2020'de gerçekleştireceği Lefkoşa konseri Haziran 2021'e ertelenmişti.

Eurovision yarışmasına katılan, turnede 385 milyon dolar hasılatla tüm zamanların en çok kazanan sanatçısı olan Dion, İngilizce Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Almanca, Latince, Japonca ve Çince şarkılar söylüyor. Dion, pop müziğin en etkili seslerinden biri kabul ediliyor. Aralarında Yılın Albümü ve Yılın Kaydı'nın da bulunduğu 5 Grammy Ödülü kazandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Nielsen SoundScan döneminin en çok satan ikinci kadın sanatçısıdır. Avrupa'da 50 milyondan fazla albüm satması nedeniyle 2003'te Uluslararası Fonogram Endüstrisi Federasyonu tarafından onurlandırıldı. Dünya genelinde sattığı 200 milyondan fazla kayıt ile hâlen en çok satan Kanadalı sanatçı ve tüm zamanların en çok satan sanatçılarından biri konumundadır.

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06/05/2021 16:31