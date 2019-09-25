Celsus yükseliyor

Ülkenin önemli yatırımlarından olan Celsus Projesi yükselmeye başlıyor. Lefkoşa Yenişehir bölgesine yepyeni bir çehre kazandıracak Celsus Projesi ilerliyor. Proje gözle görülür şekilde yükselmeye başlarken Yenişehir bölgesi de böyle önemli bir yatırıma ev sahipliği yapıyor.

Özellikle iş dünyasından büyük ilgi gören proje, bölgenin çehresini değiştirecek olmasının yanısıra iş dünyasında da kalıpları yıkmaya aday.

White Lotus Development tarafından inşa edilen Celsus Projesi Ecvet Yusuf Caddesi’ne değer katarken toplamda 11 kat yüksekliğinde olacak.

Celsus Residence’i de bünyesinde bulunduracak projede 22 daire bulunacak. Ayrıca Celsus Business Center de iş dünyasının kalbinin burada atmasına neden olacak.

Celsus Projesi 64 adet yüksek standartlı ofisi bünyesinde bulunduracak. Yenişehir bölgesi de böyle önemli bir yatırıma ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyor.

25/09/2019 15:47