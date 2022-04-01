Cem Belevi: Aldatanı affetmek normal değil!

Çağlayan’ın sıra dışı sorularını yanıtlayan müzisyen, samimi cevaplar verdi. “Birden fazla kez aldatan partneri affetmek normal midir?” sorusuna, “Bana göre normal değildir tabii ki” diyen Belevi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ama normalleştirebilirdim de. Beylik beylik konuşmak kolay da yaşayınca öyle olmuyor.” Ünlü şarkıcı, “bekâr birine neden evlenmediğini sormak normal midir?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Hem normal değil hem ayıp, ilk tanıştığın birine sormamalısın.”

BAHANE UYDURMAK NORMAL DEĞİL

Neyin normal olup olmadığı yönündeki sorularına devam eden Armağan Çağlayan, Cem Belevi’ye, “Partnerlerin birbirleriyle ilişkiye girmemek için bahane uydurmaları normal midir?” sorusunu da yöneltti. “Zaten ilişkiye girmeyeceksen niye partnersin” diyen Belevi, sözlerini, “O zaman ilişkinin altı boşalıyor yani bence normal değil” şeklinde sürdürdü.

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01/04/2022 10:12