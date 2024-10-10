Cem Garipoğlu'nun DNA işlemleri tamamlandı: Kemikler defnedildi

Münevver Karabulut'u 2009 yılında öldüren ve tutuklandıktan sonra kaldığı hücrede 2014'te ölü bulunan Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı.

Garipoğlu’nun mezarından alınan kemik parçaları üzerindeki Adli Tıp incelemesi tamamlandı.

DNA EŞLEŞTİ

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılan inceleme sonucunda mezardan alınan kemiklerde yapılan DNA incelemesinin, Cem Garipoğlu’nun anne ve babasıyla doğrudan uyumlu olduğunu açıkladı.

Biyoloji İhtisas Dairesi’nin mezardan alınan kemik, diş ve diğer tüm örnekler üzerinde DNA incelemelerini büyük bir titizlikle gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, “Yapılan işlemlerin sonucunda mezardan çıkarılan örneklerin, Baba Mehmet Nida ve Anne Tülay Makbule’nin müşterek çocuğu Cem Garipoğlu’na ait olup yine bu kişinin 2014 yılında otopsi işlemi yapılarak intihar ettiği belirlenen şahısla birebir aynı DNA profiline sahip olduğu tespit edilmiştir.” denildi.

Garipoğlu'nun avukatı bugün Adli Tıp Kurumu’na gelerek kemikleri teslim aldı.

KEMİKLER DEFNEDİLDİ

Kemikler yeniden defnedilmek üzere Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan Garipoğlu'nun kabrine defnedilmek üzere götürüldü.

Cenaze nakil aracıyla getirilen Cem Garipoğlu'nun cesedine ait örnekler, belediye ekiplerince kazılan mezara konuldu.

Defin sırasında Cem Garipoğlu'nun annesi Tülay Makbule Garipoğlu da hazır bulundu.

Defin işlemleri sırasında anne Garipoğlu'nun dua ettiği görülürken fethi kabir yapılırken maktülün ailesinden kimse gelmemişti.

RAPORA İTİRAZ EDECEKLER

Münevver Karabulut'un ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, adli tıp uzmanlarıyla bilimsel ve akademik açıdan inceledikten sonra rapora itiraz edeceklerini bildirdi.

Açılan mezardan çıkan poşetle ilgili inceleme yapılmasına ilişkin taleplerinin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca kabul edildiğini dile getiren Epözdemir, poşetin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı tarafından inceleneceğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da 3 Mart 2009'da Münevver Karabulut'u öldüren, 10 Ekim 2014'te ise cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı, Karabulut ailesinin talebi üzerine Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla 3 Ekim'de açılmıştı.

Yapılan "fethi kabir" işleminin ardından mezardan çıkarılan kemik, diş ve diğer örnekler üzerinde İstanbul Adli Tıp Kurumu, DNA incelemesi yapmıştı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, mezardan çıkarılan örneklerin, Cem Garipoğlu'nun DNA örnekleriyle uyuştuğu bildirilmişti.