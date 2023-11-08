Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı?

İstanbul Bahçeşehir'deki bir villada 2009 yılında Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun tutuklu olduğu cezaevinde gerçekten intihar edip etmediği sorusuna yanıt aranıyor.

Geçtiğimiz günlerde Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Cem Garipoğlu'nun babası Nida Garipoğlu, oğlunun mezarının açılmasını ve DNA eşleştirmesi yapılmasını istemişti.

Nida Garipoğlu'nun ardından Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut da Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması talebinde bulundu.



Karabulut, daha önce de mezarın açılmasını istemiş ancak bu talebe yargıdan ret cevabı gelmişti.

''KAMU VİCDANI RAHATSIZ''

Karabulut Ailesi'nin avukatı Rezan Epözdemir, ''Adaletin tecellisi, maddi gerçeğin ortaya çıkması için bu işlemlerin yapılması lazım. Bu ateş üfleyerek sönmez, kamu vicdanı çok rahatsız.'' diye konuştu.



Cem Garipoğlu cinayetten 197 gün sonra yakalanmış, 10 Ekim 2014'te cezaevinde intihar etmişti.

Ancak Garipoğlu'nun intihar etmiş gibi gösterilerek yurt dışına kaçırıldığına yönelik iddialar uzun süredir gündemde ve tartışılmaya devam ediyor.