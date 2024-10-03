Münevver Karabulut'u öldüren ve tutuklandıktan sonra kaldığı hücrede ölü bulunan Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı. Kazma işleminin ardından ceset Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Garipoğlu'nun mezarı açılmadan önce polis mezarlık etrafında bariyerlerle geniş güvenlik önlemi aldı. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözemir, cesedin tamamının mezardan çıkarılıp Adli Tıp Kurumu'na götüülüp DNA örnekleriyle eşleştirme yapılacağını açıkladı.

İstanbul Bahçeşehir'deki bir villada 2009 yılında Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun tutuklu olduğu cezaevinde gerçekten intihar edip etmediği sorusuna yanıt bulacak.

Ölen kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddialar üzerine Karabulut ailesi avukatları aracılığıyla fethi kabir işlemi yapılması Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edildi.

Polis ekipleri Cem Garipoğlu'nun mezarının bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik amacıyla demir bariyerlerle tedbir aldı.

EKİPLER MEZARLIKTA

Fethi kabir işlemi için görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı, olay yeri inceleme ekipleri ve mezarı kazmak için görevlendirilen kişiler mezarlığa geldi.

AİLE GELMEDİ

Mezarlıkta Münevver Karabulut'un ailesinin avukatı Rezan Epözdemir de hazır bulundu. Karabulut ailesi ise mezarlığa gelmedi.

Gazetecilerin demir bariyerlerin arkasından çekim yapmasına izin verildi.

MEZARIN ÇEVRESİ TEMİZLENDİ

Çalışmalar çevredeki ağaçların temizlenmesi ve mezarın çevresine branda çekilmesiyle başladı.

Mezarın bulunduğu bölüm girişinde iki ayrı kontrol noktası kurulurken, bu alana girişlerde kimlik kontrolü de yapıldı.

Belediye görevlileri, Garipoğlu'nun cesedinin çıkarılması için mezarı kazmaya başladı.

BİR SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık bir saatlik bir çalışmanın ardından ceset, mezardan çıkarıldı ve tabuta konuldu.

Havadan görüntü alınmasının engellenmesi için drone savar getirildi.

Kazma işleminin ardından ceset Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

"DNA ÖRNEKLERİ ALINACAK"

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözemir, fethi kabir işlemi öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mezarın açılacağını ve cesedin tamamının alınıp Adli Tıp Kurumu'na götürüleceğine dikkat çeken Epözdemir, "Burada DNA'lara bakılacak. Biyolojik ve kimyasal işlemler yapılacak." dedi.

Epözdemir, cesede çok kapsamlı işlem yapılmasını gerektiğinin altına çizdi.

"DİŞ, SAÇ VE SIRT KEMİKLERİNDEN DNA ALINACAK"

Cesedin diş, saç ve sırt kemiklerinden DNA alınacağını ifade eden Epözdemir, işlemlerin ardından tekrar mezara konulacağını açıkladı.

Epözdemir, ailenin kuşkularının giderilmesini ifade edip sağlıklı bir sonuç tespit edilememesi durumunda kamu vicdanının rahatsız olacağını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Bahçeşehir'de Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2011'de Münevver Karabulut'u öldürdüğü gerekçesiyle Cem Garipoğlu'nu 24 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar etmişti.

Yapılan otopsinin ardından Garipoğlu toprağa verilirken, aileden alınan DNA örnekleri de bu kişiyle uyuşmuştu. Cinayet, ülke çapında büyük bir infial yaratmış ve medyada geniş yer buldu.