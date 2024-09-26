Cem Garipoğlu’nun Mezarı Açılıyor

Münevver Karabulut cinayetinde beklenen oldu. Münevver Karabulut cinayeti Türkiye'nin hafızasındaki yerini korurken; katil Cem Garipoğlu davasında yeni gelişme yaşandı. Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması ile ilgili ailenin başvuru kabul edildi.

Cem Garipoğlu'nun intihar ettiğine Münevver Karabulut'un ailesi ve kamuoyu hiçbir zaman inanmadı.

Cinayetin üzerinden 15 yıl geçmesine karşın bu olaya ilişkin çeşitli iddialar gündeme geliyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında Karabulut ailesi Cem Garipoğlu'nun mezarının açılarak (fethi kabir) tartışmaların son bulmasını istemişti. Ancak bu talep reddedilmişti.

Talebin reddi sonrası beklenmedik bir karar çıktı. İstanbul'da 2009 yılında 17 yaşındaki Münevver Karabulut'u vahşice öldüren ve Silivri Cezaevi'nde öldüğü iddia edilen Cem Garipoğlu davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına ilişkin ailenin yaptığı başvuru bu kez kabul edildi.

Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı fethi kabir kararı aldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na işlemlerin Karacabey Mezarlığı'nda yapılabilmesi için talimat verildi.

Karabululut ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 15 yıldır Münevver Karabulut'un hunharca ve vahşice katledilmesi ile ilgili dosyayı mağdur aile vekili olarak takip ediyoruz. Münevver Karabulut cinayeti, Türkiye'de kadına şiddet ve kadın cinayetleri bakımından toplumsal farkındalık ve fikri takip oluşması açısından son derece önemli ve emsal mahiyette bir cinayettir. Bu kapsamda son olarak Cem Garipoğlu'nun mezarının açılarak C.M.K m. 87/4 uyarınca fethi kabir işleminin yapılmasını talep etmiştik. Müvekkil Süreyya Karabulut'un talebi üzerine özellikle son iki yıldır bu konuda etkili bir hukuki süreci hayata geçirdik'' dedi.

''Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı talebimizi kabul ederek, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına ve fethi kabir işleminin yapılmasına karar verdi ve bu konuda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazıldı'' diyerek haberi duyuran avukat Dr. Rezan Epözdemir, sözlerine şöyle devam etti:

''Yıllardır gittiğimiz her yerde, üniversitelerde, panel ve seminerlerde, yazılı ve görsel basında, sosyal medyada en fazla sorulan ve halkımızın önemli ölçüde ikna olmadığı bu muamma bu suretle giderilmiş olacak.Yıllardır devam eden hukuki mücadelemiz neticesinde, Sayın Başsavcılığın vermiş olduğu bu karar son derece önemli önemli ve sevindiricidir.Sayın Başsavcılığa müvekkil aile adına teşekkür ediyorum. Kamu vicdanının rahatlaması ve maddi gerçeğin ortaya çıkması için fethi kabir işlemi ve hukuki süreç tarafımızca etkili bir şekilde takip edilecektir.''