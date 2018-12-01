Cem Kafkas’a Spoon Lounge’da Büyük Sürpriz

Her Perşembe Girne’nin en sevilen eğlence mekanlarından olan Spoon Lounge’da sahne alan Cem Kafkas’a Müzik Gönüllüleri Derneği Türk Sanat Müziği Korosu büyük bir sürpriz yaparak 25. Sanat yılı kutlama etkinliği düzenledi...

2005 yılından bu yana Türk Sanat Müziğinin güçlü yorumcusu Cem Kafkas'ın şefliğinde büyük etkinliklere imza atan koroyla birlikte, sanat ve iş dünyasının seçkin isimlerinin de hazır bulunduğu gecede, eğlence geç saatlere kadar sürdü.

25. sanat yılını kutlayanlara teşekkür eden sanatçı Cem Kafkas, Türk Sanat Müziğinin eşsiz nağmelerini müthiş sahne performansıyla yorumlayarak geceye katılanlara unutulmaz anlar yaşattı.

Spoon Lounge direktörü yazar ve televizyon programcısı Dilek Orhan ise gecede yaptığı konuşmada Eylül ayından bu yana her Perşembe Spoon Lounge’da sahne alan Cem Kafkas’ı çeyrek asırlık sanat yaşamı dolayısıyla tebrik etti. Orhan, “Şimdi sizlere bir müjdem var. Hatırlayacağınız üzere Cem Kafkas, Güvenlik Kuvvetleri Bandosu ile Bedesten’de harika bir konser vermişti. Bu konser vesilesiyle Cem Kafkas TC-KKTC en iyileri ödülüne layık görüldü. 20 Aralık’ta alacağı ödül için şimdiden Cem’i kutluyorum ve şimdiye kadar olduğu gibi daha nice yıllarda sanat yaşamında kendisine başarılar diliyorum” dedi.