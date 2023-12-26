Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk tanıtım

Haber Merkezi - Ünü Türkiye'yi aşan ve bir müzik dehası olarak kabul edilen merhum sanatçı Cem Karaca'nın hayatını konu alan "Cem Karaca’nın Gözyaşları" filminden merakla beklenen ilk teaser yayınlandı. Filmin ilk görüntülerinde, Cem Karaca’yı canlandıran İsmail Hacıoğlu’nun seslendirdiği şarkı dikkat çekti. Sanatçının 1967 yılında Apaşlar grubuyla katıldığı Altın Mikrofon Ses Yarışması’nda ikinciliği kazandığı, ardından ilk plağına ve biricik oğluna da ismini veren “Emrah” şarkısı, 26 Ocak’ta vizyona girecek filme dair yayınlanan ilk görüntülerde yer alıyor.

Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya'nın ortak yapımcılığında çekimleri tamamlanan, İsmail Hacıoğlu’nun başrolde olduğu “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filminden teaser izleyicilerin beğenisine sunuldu. İsmail Hacıoğlu’nun etkileyici sesinden dinlediğimiz, Cem Karaca’nın müzik kariyerini başlatan "Emrah" şarkısı, yayınlanan ilk görüntülere eşlik ediyor. Teaser için seçilen bu özel parça sanatçının müziğe olan tutkusunu ve yeteneğini sergileyerek 1967 yılında Apaşlar grubuyla katıldığı Altın Mikrofon Müzik Yarışması'nda ikinciliği kazandığı, ilk plağına ve oğluna “Emrah” ismini verdiği unutulmaz dönemlere gönderme yapıyor.

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Yüksel Aksu’nun yönettiği, müzik direktörlüğünü Cem Öğet’in üstlendiği “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filmi, sanatçının hayatını, kariyerinin başlangıcından itibaren yaşadığı iz bırakan anları, kişisel dünyasına ve sanatına damgasını vuran dönemleri beyazperdeye taşımaya hazırlanıyor. 26 Ocak’ta tüm Türkiye’de vizyona girecek filmde Fikret Kuşkan’ı baba Mehmet Karaca, Yasemin Yalçın’ı anne Toto Karaca rolünde izleyeceğiz. Projede ayrıca, Melisa Aslı Pamuk, Meral Çetinkaya, Melisa Döngel, Buçe Buse Kahraman, Kubilay Tuncer, Alper Saldıran gibi oyuncular kadroda bulunuyor.