Cem Özer: Komplo falan yok ortada, sadece kahpe bir virüs var

Son olarak 'Payitaht Abdülhamid' dizisinde canlandırdığı William Hechler karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan sanatçı Cem Özer, Hürriyet gazetesinden Tülay Demir'e değerlendirmelerde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcında bir sürü komplo teorisinin ortaya atıldığını hatırlatan Özer, gülerek "Biz de evde otururken ürettik" dedi. "Sonra gördük ki komplo falan yok ortada. Sadece kahpe bir virüs var" ifadesini kullanan Özer, şöyle devam etti:

"Aşıyla ilgili de komplo teorisi üretmesinler artık. Yok çip takıyorlar, yok takip edecekler. Arkadaş seni takip edecek de ne olacak, sen kimsin? Genetiğimizle oynayacaklarmış. Ne yapacak genetiğimizle oynayıp, kulaklarımızın yerini mi değiştirecek?

Kısırlaştıracaklarmış. Niye kısırlaştırsın bizi? Zaten Avrupa’da yaşlı nüfus fazla diye dertleniyorlar. Tüketim lazım kapitalizme, ucuz işçi, köle lazım. Tam tersi üremekten yanalar, seni niye kısırlaştırsın? Eşim (Pınar Dura) gönüllü denek oldu aşı için, hiçbir yan etkisini de görmedi."

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15/12/2020 09:33