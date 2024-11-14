Cem Tilki: Şarap Turizminin Gelişimi İçin Stratejik Destek Şart

Turizm Kıbrıs programında Arzu Gündüzler'e konuk olan Şarap Uzmanı ve Eğitmeni Cem Tilki, Şarap turizmiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kuzey Kıbrıs’ın bu alandaki potansiyeline dikkat çekten Tilki, şarap turizminin gelişmesi için bölgedeki restoran ve şaraphanelerin, yerel yemeklerle şarap sunumlarının yapıldığı özel mekanlar haline getirilmesi gerektiğini belirtti.

“Şarap turizmi için ekonomik olarak güçlü ve devlet tarafından desteklenen üreticilere ihtiyaç var. Üreticiler, yerli şarapları piyasaya sunarken aynı zamanda tesislerinde misafir ağırlayabilecek mimari yapılar, özenle tasarlanmış bahçeler ve profesyonel personel ile ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşatmalı,” diyen Tilki, bu tür mekânların Kuzey Kıbrıs'ta üretilen şarapların tanıtımı için önemini vurguladı.

Tilki, bölgedeki şaraphanelerin sadece şarap sunmakla kalmayıp, bağlarda yetişen üzümden lavanta, harup, zeytin gibi yan ürünlerin de üretilip satılmasıyla yerel ekonomiye katkıda bulunacağını söyledi. Bu modelin sürdürülebilirlik açısından da oldukça değerli olduğunu belirten Tilki, devletin bu tür projelere bilimsel, finansal ve manevi destek sağlamasının şarap turizmi açısından çok önemli olduğunu ifade etti.

"Şarap turizmi için mikro iklim çalışmaları yapılmalı ve bağlar, iklimin en uygun olduğu alanlara kurulmalı. Bu sayede kaliteyi artırabiliriz. Aksi halde yüksek sıcaklık gibi olumsuz koşullar, üzüm verimini ve şarap kalitesini düşürebilir," şeklinde konuşan Tilki, şarap üretiminde kalite odaklı yaklaşımın da önemine dikkat çekti.