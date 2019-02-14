Cem Yılmaz: 1500 liralık güldürmüyorum

Cem Yılmaz yeni gösterisi Diamond Elite Platinum Plus’ın biletlerinin çıkar çıkmaz tükenmesi ve 4 bin liraya kadar karaborsaya düşmesi sonrası açıklamalarda bulundu.

“Sebepsiz karaborsa bilete dünyanın parasını vermeyin” diyen Yılmaz, “Bu benim size samimi uyarım. Lütfen uyanık olalım derim… 1500 liralık güldürmüyorum bunu benden duyun” ifadelerini kullandı. Arkadaşlarına da seslenen Yılmaz, “Bu benim nişanım, kına gecem değil… Sizi davet edemem. İş bu. Ben sizin iş yerinize geliyor muyum” mesajını paylaştı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda ayrıca , seyircileri ‘resmi satış sitesi dışında farklı bir bilet alışverişinde bulunmamaları’ konusunda uyardı.