Cem Yılmaz: 30 yıldır Defne'nin hayranıyım

Cem Yılmaz, Hello Dergisi'ne verdiği röportajda 2.5 aydır birlikte olduğu Defne Samyeli'ni anlattı. Yılmaz, ilişkisiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu

Yılmaz, "Dostlardan 'aşk yaradı' gibi laflar duyuyorum. Defne şahane bir insan. Çok iyi anlaştığım biriyle çok olgun bir birliktelik yaşıyorum. Muhabbetimiz çok değerli. Bizi kıymetli kılan şey benim onu, onun beni beğenmesi değil. İkimiz birlikteyken kendimizi ne kadar iyi hissettiğimiz." dedi

Komedyen, Defne Samyeli’ye duyduğu hayranlığın uzun yıllar öncesine dayandığını da itiraf etti:

“Tanışıklığımız 90’lı yıllara dayanıyor. Defne’yi yıllardır uzaktan görür ve hayranlıkla bakardım, ama yakın bir arkadaşlığımız yoktu. Şahane bir insan.” Cem Yılmaz ve Defne Samyeli’nin ilişkileri, geçen nisan ayında sunucunun komedyenin evinden çıkarken görüntülenmesiyle belgelenmişti.